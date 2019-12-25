Эксперты прокомментировали заявление Захаровой о возможности продовольственного кризиса на Украине

Голод может быть спровоцирован вывозом 20 млн тонн зерна в Европу и США.

На днях Мария Захарова высказалась по поводу намерения западных стран вывезти зерно с территории Украины. По словам официального представителя МИД РФ, такие действия могут спровоцировать продовольственный кризис. Высказывание прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты обратили внимание, что поставки российского зерна возможна лишь в освобожденные регионы. Остальные запасы Украины опустеют на 20 млн тонн, которые вывезут на Запад. Телеграмеры полагают, что в этой ситуации европейские и американские политики обвинят Владимира Путина и объявят о геноциде украинского народа со стороны Москвы, которая, напротив, стремится сохранить поставки всеми силами.

Голод, кстати, вполне может случиться. Отдельно заметим при этом, что в районах, контролируемых Россией, посевная идет, и урожай будет. Так что лучшей гарантией от неприятностей, видимо, будет увеличение контролируемой Россией площади, чтоб урожай достался кому надо. резюмировали эксперты

Ранее эксперты прокомментировали высказывание Джорджа Сороса об искусственном интеллекте.

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