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Эксперты прокомментировали высказывание Джорджа Сороса об искусственном интеллекте
Сегодня, 13:55
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Эксперты прокомментировали высказывание Джорджа Сороса об искусственном интеллекте

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Американский финансист высказался о будущем технологий в ходе Давосского форума.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали высказывание Джорджа Сороса о современных технологиях и искусственном интеллекте в ходе Давосского форума. 

Как отметили авторы канала, Сорос сделал акцент на использовании ИИ для создания "инструментов контроля, которые помогают репрессивным режимам и ставят под угрозу открытое общество". Также, по мнению предпринимателя, этим процессам помогла пандемия COVID-19.

На самом деле будет очень интересно посмотреть в развитии лет через 10, у кого лучше будет с личными свободами – у того же Китая, нас, или у на глазах идеологизирующейся и становящейся по стойке смирно к борьбе за дело "мира основанного на правилах" Европы. 

резюмировали эксперты

Ранее эксперты прокомментировали разговор Владимира Путина и Марио Драги.

Фото: Wikipedia.org

Теги: джордж сорс, искусственный интеллект, мейстер
Категории: Лента новостей,

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