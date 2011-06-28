Эксперты прокомментировали высказывание Джорджа Сороса об искусственном интеллекте

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали высказывание Джорджа Сороса о современных технологиях и искусственном интеллекте в ходе Давосского форума.

Как отметили авторы канала, Сорос сделал акцент на использовании ИИ для создания "инструментов контроля, которые помогают репрессивным режимам и ставят под угрозу открытое общество". Также, по мнению предпринимателя, этим процессам помогла пандемия COVID-19.

На самом деле будет очень интересно посмотреть в развитии лет через 10, у кого лучше будет с личными свободами – у того же Китая, нас, или у на глазах идеологизирующейся и становящейся по стойке смирно к борьбе за дело "мира основанного на правилах" Европы.

резюмировали эксперты