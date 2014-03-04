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Эксперты прокомментировали разговор Владимира Путина и Марио Драги
Сегодня, 13:34
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Эксперты прокомментировали разговор Владимира Путина и Марио Драги

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По мнению авторов Telegram-канала "Мейстер", главной задачей российского президента являлось объяснение главной причины нынешних санкций, которое заключается в позиции США.

Накануне президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги провели телефонный разговор. Беседу двух лидеров прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Как подчеркнули телеграмеры, условие отмены санкций в обмен на поставки РФ зерна и удобрений в Италию вряд ли будет выполнено, поскольку Драги не сможет отменить рестрикции, которые были введены без его решения. 

Однако главный посыл разговора, по мнению экспертов, состоял вовсе не в этом: Путину удалось донести до европейского премьера мысль о том, что причина страданий и кризиса – не Россия, а США. Таким образом,  политическая задача на уровне беседы с первыми лицами государств и правительств была выполнена. 

Ранее эксперты прокомментировали прошедшее заседание Госсовета РФ.

Фото: kremlin.ru

Теги: италия, марио драги, мейстер, россия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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