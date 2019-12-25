Эксперты прокомментировали прошедшее заседание Госсовета РФ

Как подчеркнули авторы Telegram-канала "Мейстер", в ходе мероприятия президент и главы регионов сделали пор на социальной повестке.

На днях в РФ прошло очередное заседание Госсовета. Как подчеркнули эксперты Telegram-канала "Мейстер" в своем комментарии к мероприятию, структура давно доказала свою эффективность, поскольку в ее рамках президент может напрямую пообщаться с главами регионов и сформировать систему обратной связи.

Кроме того, как отметили авторы канала, сами губернаторы имеют возможность держать между собой связь и обобщить опыт всех субъектов страны.

Основной упор в работе нынешнего заседания Госсовета был сделан на социальную составляющую. Заметны подходы, хорошо зарекомендовавшие себя еще во время пандемии. Как и тогда помощь оказывается, во-первых, тем кто больше всего нуждается в поддержке (дети, пенсионеры), а также тем, кто сейчас наиболее важен для страны и защищает ее ценой своей жизни. подчеркнули эксперты

Как уточнили на канале, речь на данный момент идет о военнослужащих - в частности, об увеличении выплат женщинам-военным с детьми до 31 тыс. рублей и поддержке детей военных, погибших на спецоперации. Также в ходе заседания принято решение об увеличении пенсий неработающих пенсионеров и МОРТ на 10%.

Ранее мы сообщили о том, что Андрей Турчак предложил закрепить за территориями Донбасса ответственных депутатов.

Фото: kremlin.ru