Андрей Турчак предложил закрепить за территориями Донбасса ответственных депутатов : мнение экспертов

Меры пока официально не приняты и рассматриваются на уровне возможных перспектив. Однако правящая партия принимает участие в поддержке освобожденных регионов и другими способами.

Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что власти намерены закрепить ответственных депутатов Госдумы и сенаторов за каждой из территорий Донбасса. Главной целью парламентариев на местах станет гармонизация законодательства и развития регионов, сообщает Telegram-канал "Мейстер", ссылаясь на коллег "Единая Россия. Официально".

Эксперты канала подчеркнули, что такое решение поможет Донбассу быстро включиться в общее юридическое и экономическое поле с остальными субъектами РФ. Тем не менее, пока сообщение Турчака говорит лишь о перспективе, а представители партии поддерживают освобожденный регион и другими способами.

В частности, как указали авторы поста, депутаты "Еиной России" с самого начала спецоперации на Украине обеспечивают доставку гуманитарной помощи мирным жителям и держат связь с российскими войсками.

Ранее эксперты прокомментировали удары ВС РФ по цехам заводов в Запорожье.

Фото: ВКонтакте / Единая Россия