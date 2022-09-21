Захарова: двум членам делегации России не дали визы для участия в Генассамблее ООН

Двум членам российской делегации не дали дипломатические визы для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Соответствующее заявление в ходе выступления в эфире радиостанции Sputnik сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она пояснила, что эти сотрудники не смогут принять участие в работе 77-ой сессии ГА Всемирной организации, которая проводится в Нью-Йорке.
Из десяти человек официальной делегации двум членам визу не выдали. Все свои на этот счёт претензии мы высказали.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Дипломат подчеркнула, что американская сторона не выдала визу также нескольким сопровождающим лицам и одному журналисту.
Захарова назвала финансовую поддержку США Украины частью схемы по отмыванию денег.
Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik
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