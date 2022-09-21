Захарова: двум членам делегации России не дали визы для участия в Генассамблее ООН

В МИД РФ пояснили, что в ГА ООН сейчас участвуют восемь делегатов из Москвы.

Двум членам российской делегации не дали дипломатические визы для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Соответствующее заявление в ходе выступления в эфире радиостанции Sputnik сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она пояснила, что эти сотрудники не смогут принять участие в работе 77-ой сессии ГА Всемирной организации, которая проводится в Нью-Йорке.

Из десяти человек официальной делегации двум членам визу не выдали. Все свои на этот счёт претензии мы высказали. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат подчеркнула, что американская сторона не выдала визу также нескольким сопровождающим лицам и одному журналисту.

Захарова назвала финансовую поддержку США Украины частью схемы по отмыванию денег.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik