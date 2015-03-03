Захарова назвала финансовую поддержку США Украины частью схемы по отмыванию денег

По ее словам, власти Украины понимают, что без поддержки они долго не продержатся.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала финансовую поддержку США и их союзников по НАТО в отношении Украины частью схемы по отмыванию денег. Об этом она заявила на брифинге.

По ее словам, киевский режим не хочет лишиться масштабной военной и финансовой поддержки со стороны Вашингтона. Диплотма отметила, что власти Украины понимают, что без нее долго не продержатся. Она напомнила о прошедшей 8 сентября встрече так называемой контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии, по итогам которой было принято решение выделить Киеву пакет военной помощи на сумму 675 млн долларов.

Вдохновленный очередными посулами Запада режим Зеленского готов жертвовать жизнями сотен тысяч своих сограждан, да и не только своих, там наемников огромное количество. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова призвала заставить Киев отказаться от карательных мер в отношении мирных граждан.

Видео: МИД России