Дипломат призвала все государства ООН и гуманитарные организации оказать влияние на власти Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала заставить Киев отказаться от карательных мер в отношении мирных граждан. Об этом она заявила на брифинге.

Дипломат призвала все государства ООН и гуманитарные организации оказать влияние на власти Украины. По ее словам, надо не допустить тяжелых гуманитарных последствий для гражданского населения.

Также Захарова назвала объявленные Киевом "фильтрационные мероприятия" на оставленных союзными силами территориях убийством мирных людей и абсолютным беззаконием.

Ранее Захарова сообщила, что делегации России еще предстоит решить вопрос с логистикой для визита на ГА ООН.

Видео: МИД России