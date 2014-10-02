Захарова: целью заявлений НАТО об ударах по РФ был срыв переговорных тенденций

В МИД России оценили статью Financial Times с интервью Джузеппе Каво Драгоне.

Заявления со стороны председателя Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне были сделаны на фоне активизации мирных контактов между российской и американской делегациями по урегулированию регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства страны указала, что подобные фразы западники используют в качестве элементов по срыву тенденций к общению. Таким образом в Москве оценили публикацию газеты Financial Times, в котором натовский эксперт рассуждает о возможности нанесения "упреждающих ударов" по российской земле.

Видимо, та волна, которая была запущена в западной прессе, помните, все эти безумные высказывания относительно всего - переговорных процессов, МИД все эти утечки, эта безумная суета и безумный информационный залп, - искомого результата не достигли: контакты продолжились, никто на это не отреагировал так, как, видимо, с точки зрения провокаторов нужно было отреагировать. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В результате, по мнению Марии Захаровой, в НАТО решили перейти к такому запугиванию, угрозам, направленным конкретно на срыв договоренностей.

