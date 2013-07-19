Захарова: большую часть сотрудников посольства Чехии составляли российские граждане

В МИД РФ прокомментировали возможность паритета по вопросу высылки дипломатов с Чехией.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что большую часть сотрудников посольства Чехии составляли российские граждане. Чиновница объяснила детали требований, которые Москва выдвигает по отношению к Праге в качестве ответной реакции на недружественные шаги. В МИД РФ был вызван посол Витезслав Пивонька, которому заявили решительный протест. От дипломата потребовали "сократить количественный состав посольства Чехии в Москве с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте".

Они получили то, о чем даже не мечтали в страшном сне. Помимо вот этих странных диковатых заявлений, похожих, видимо, с их точки зрения, на ультиматумы, они произнесли слово "паритет". Ну паритет так паритет. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Захарова напомнила, что Прага не понимала, во что себя втягивает в тот момент, когда решалась на недружественные шаги по отношению к России.

В МИД Чехии допустили высылку 60 российских дипломатов.

Фото: МИД России