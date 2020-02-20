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Захарова: атака ВСУ на объекты РФ подтверждает террористическую сущность киевского режима

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В МИД России рассказали о ночном происшествии в стране.

Атака Вооруженных сил Украины на объекты в российских регионах минувшей ночью подтверждает террористическую сущность киевского режима. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что дроны не могли бы пролететь такое большое расстояние без предоставленной информации с западных спутников. Мария Захарова отметила, что преступления ВСУ не останутся безнаказанными.

Налеты украинских беспилотников на мирные гражданские объекты еще раз подтверждают террористическую сущность киевского режима.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова сообщила, что глава МИД Турции 31 августа - 1 сентября посетит Россию.

Фото и видео: МИД России

Теги: беспилотники, всу, мария захарова, мид, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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