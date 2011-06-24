Захарова: Зеленский зашелся в хамской истерике в адрес делегации РФ в Стамбуле

В МИД РФ прокомментировали реакцию офиса украинского президента после встречи с российскими переговорщиками.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский буквально "зашелся в истерике" после состоявшегося в Стамбуле второго раунда двусторонних переговоров между российской и украинской делегациями, позволив себе в публичном пространстве "оскорбительные, попросту хамские" заявления в адрес наших переговорщиков. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами в Москве от 4 июня сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат отметила, что, едва мероприятие в столице Турции закончилось, в офисе на Банковской принялись комментировать произошедшее с акцентом "на отсутствие у России якобы стремлений к миру".

Чувствовалось, что достигнутые результаты кое-кого явно раздосадовали... Тон задавал Зеленский. Он позволял себе оскорбительные, попросту хамские сентенции в адрес российской делегации, как всегда. Поэтому в этот раз он опять зашелся в истерике относительно российской делегации. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова напомнила, что и в первый раунд переговоров делегация России не устроила Зеленского, однако предыдущая встреча ничему украинскую сторону не научила.

Захарова рассказала о фейке о "тысячах похищенных" украинских детей.

Фото и видео: МИД России