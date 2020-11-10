Захарова: Запад устроил адскую карусель из поставок оружия Киеву

Мария Захарова заявила, что военные поставки Киеву лишают жизней людей.

Запад устроил адскую карусель из поставок оружия Киеву. Соответствующей информацией с журналистами радиостанции "Спутник" поделилась официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По мнению чиновницы, военные поставки нужны для дестабилизации региона, а также для затягивания конфликта. При этом, западные лидеры говорят о мире. У гостьи программы спросили о том, продолжают ли третьи страны зарабатывать на поставках вооружения киевскому режиму.

Конечно, и бизнес, и такая адская карусель, и помимо всего прочего, главная цель - дестабилизация региона, и... продолжение острой фазы конфликта, который ведет к большим и большим смертям. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что поставщики оружия должны понимать, что именно это ведет к продолжению гибели людей на территории Украины. При этом в публичном пространстве эти страны заявляют о том, что человеческие жизни находятся на первом месте. Мария Захарова напомнила, что когда на территорию конфликта третьими государствами осуществлялись поставки, у коллективного Запада "происходила истерика". Они начинали требовать введения эмбарго, санкций, обращались с жалобами в Совет Безопасности ООН. В МИД РФ полагают, что в ситуации с Украиной они работают по другой логике.

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Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

