Генсек ООН прибыл в МИД РФ на встречу с Сергеем Лавровым.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал создать условия для прекращения огня на Украине. Такое намерение специалист высказал в рамках рабочей встречи с российским министром по иностранным делам Сергеем Лавровым. Гость из Всемирной организации прибыл в Москву для общения в МИД и Кремле по вопросу конфликта, происходящего между Киевом и Москвой.

Сегодня мы наблюдаем сложную ситуацию на Украине, имеем разные интерпретации того, что там происходит. Но это не ограничивает возможностей наличия серьезного диалога. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Генсек подчеркнул российской делегации, что представители ООН заинтересованы в формировании всех условий для эффективного комплексного диалога по Украине. Они рассчитывают на скорейшее прекращение огня и боевых действий, на мирное урегулирование ситуации.

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Фото и видео: МИД России