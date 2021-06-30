Захарова: секретариат ООН не решил вопрос с изъятием дипсобственности РФ в США

В МИД РФ рассказали о том, что не могут попасть на своих объекты в США с 2016 года.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что секретариат ООН не решил вопрос с изъятием дипломатической собственности РФ в США. Такие сведения чиновница передала в эфире станции "Радио России". Она напомнила, что те объекты, которые оказались изъяты у РФ, имели иммунитет от Организации Объединенных наций.

Еще раз подчеркну, это не просто арендуемые здания, это помещения и территории, которые находились в собственности и у РФ, до этого у СССР, были куплены и обладали иммунитетом. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что еще в 2016 году администрацией бывшего лидера Белого дома Барака Обамы изъяты несколько объектов российской дипломатической недвижимости. Часть из них имела иммунитет ООН. Вопрос поднимался на заседаниях и перед Секретариатом неоднократно. Однако, по словам Захаровой, международные эксперты не справились со своей миссией. В настоящее время российские представители не могут приблизиться к объектам для проверки их состояния.

Захарова сообщила о возвращении нескольких сотен российских дипломатов в РФ из стран НАТО.

Фото и видео: Вконтакте / Радио России

