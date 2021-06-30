Захарова сообщила о возвращении нескольких сотен российских дипломатов в РФ из стран НАТО

В МИД РФ считают, что российские дипломаты хорошо работали на своих постах за границей.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что на территорию РФ из стран-членов НАТО вернулись несколько сотен отечественных дипломатов. Соответствующей информацией чиновница поделилась с журналистами станции "Радио России" в прямом эфире. Гость программы оценила беспрецендентность мер воздействия. Она напомнила, что ранее в истории межгосударственных отношений не было подобного массового отказа в работе дипломатов. По мнению Марии Захаровой, поводы для высылок фабриковались и проводились при помощи провокаций.

Сейчас несколько сотен российских дипломатов уже вернулись из стран натовского блока. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ.

В МИД РФ добавили, что российские дипломаты на своих местах за границей хорошо работали, а их действия были нацелены на установление и развитие двусторонних связей в экономической, политической сфере. При этом работа велась в рамках имеющихся у сотрудников дипломатических ведомств полномочий.

Захарова: ответ РФ на захват Польшей дипсобственности может быть ассиметричным.

Фото и видео: Вконтакте / Радио России

