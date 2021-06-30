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Захарова: ответ РФ на захват Польшей дипсобственности может быть ассиметричным
Сегодня, 10:48
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Захарова: ответ РФ на захват Польшей дипсобственности может быть ассиметричным

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В МИД РФ рассказали о том, что на все недружественные шаги Москва будет отвечать.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что ответ Москвы на захват Польшей дипломатической собственности может быть не только зеркальным, но и ассиметричным. Такое мнение чиновница высказала в рамках эфира на станции "Радио России". Она уточнила, что 11 апреля Варшава ввела своих сотрудников в жилой комплекс по улице Яна III Собеского. Местные специалисты обследовали техническое состояние здания.

Что касается ответных мер, я хотела бы напомнить...ни один польский недружественный шаг, как и любой другой страны, не останется без ответа.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что российское посольство в Польше направило в МИД Польши ноту протеста из-за противоправных действий властей страны. Дипломаты  напомнили о том, что сам участок, на котором находится объект, предоставлен России польскими властями по соглашению еще с 1970-е годов. А здания и инфраструктура построены на территории еще СССР для дипломатических целей.

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Фото и видео: Вконтакте / Радио России
 

Теги: мария захарова, мид, недружественные страны, польша
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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