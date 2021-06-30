Захарова: наглая внешняя политика Украины привела ее к нынешнему положению

В МИД РФ напомнили о том, какой путь дипломаты Киева выбирали еще полгода назад.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что наглая внешняя политика Украины привела ее к такому положению, в котором государство находится до сих пор. Такое заявление чиновница сделала в эфире радиостанции "Радио России". Запись программы размещена в социальной сети "Вконтакте".

Я помню, как буквально, наверное, полгода назад Зеленский сказал, что теперь внешняя политика Украины будет наглой. Вот эта наглая внешняя политика привела Украину туда, где она сейчас находится. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Боррель обвинил Путина в отказе от переговоров по Украине.

Фото и видео: Вконтакте / Радио России

