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Захарова: наглая внешняя политика Украины привела ее к нынешнему положению
Сегодня, 10:44
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Захарова: наглая внешняя политика Украины привела ее к нынешнему положению

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В МИД РФ напомнили о том, какой путь дипломаты Киева выбирали еще полгода назад.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что наглая внешняя политика Украины привела ее к такому положению, в котором государство находится до сих пор. Такое заявление чиновница сделала в эфире радиостанции "Радио России". Запись программы размещена в социальной сети "Вконтакте". 

Я помню, как буквально, наверное, полгода назад Зеленский сказал, что теперь внешняя политика Украины будет наглой. Вот эта наглая внешняя политика привела Украину туда, где она сейчас находится.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Боррель обвинил Путина в отказе от переговоров по Украине.

Фото и видео: Вконтакте / Радио России
 

Теги: владимир зеленский, мария захарова, мид
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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