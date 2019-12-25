Боррель обвинил Путина в отказе от переговоров по Украине

В ЕС считают, что Россия отказывается от мирного урегулирования конфликта.

Глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель утверждает, что Россия говорит "нет" переговорам по Украине. Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках брифинга с европейскими журналистами. Он ответил на вопрос по урегулированию конфликта в регионе. Он призвал поддерживать киевский режим и дальше военной техникой и оружием, так как в Кремле в настоящее время не хотят вести переговоры.

Боррель проиллюстрировал свою реакцию недавним визитом австрийского канцлера Карла Нехаммера. Когда тот вернулся из столицы РФ, то объявил о том, что Владимир Путин не хочет обсуждать переговоры, так как готовит большое наступление на Донбассе. В Евросоюзе рассчитывают, что обострение агрессии на Украине закончится как можно быстрее. Брюссель надеется помочь Киеву защититься от противника.

Работать за столом переговоров? Конечно! Завтра, сейчас! Проблема в том, что Путин говорит "нет". Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила о том, что Москва передала Украине предложения по мирному соглашению еще 15 апреля. При этом ответа от Киева так и не было получено.

Боррель подтвердил стремление ЕС к военному сценарию урегулирования конфликта на Украине.

Фото и видео: European Commission