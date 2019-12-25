Брюссель расширит военную поддержку Киева.

Глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил местным журналистами стремление ЕС к военному сценарию урегулирования конфликта (или силовым методом) на Украине. Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках прибытия на встречу лидеров ЕС, проходящую на территории Люксембурга. Официальный Брюссель намерен расширить оказание киевском режиму военной поддержки против проведения специальной военной операции России.

Да, войны выигрывают или проигрывают на поле боя. Мы будем обсуждать расширение помощи Украине. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Жозеп Боррель заявил журналистам о том, что теперь в Киев можно ездить сколько угодно, а он лично выступает в качестве свидетеля данных слов. Глава дипмиссии Евросоюза заметил, что ЕС снова открывает на территории украинской столицы свое отделение.

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