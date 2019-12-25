Ле Пен обещает заменить ЕС альянсом суверенных наций в случае избрания президентом

Кандидат в президенты объяснила, что Евросоюз следует изменить.

Кандидат в президенты Франции от политической партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен обещает заменить Евросоюз альянсом суверенных европейских наций в случае избрания себя на пост главы государства. Женщина представляет на выборах движение "Национальное объединение". Она призвала реформировать Евросоюз, а после - заменить его на более современный и актуальный. Она считает, что европейские страны должны обладать большей независимостью от Брюсселя.

Мы реформируем Евросоюз, чтобы заменить его альянсом европейских наций, который состоял бы из союзников, и Европа только этого и ждет. Это будет сотрудничество, основанное на праве народов, уважении государств и суверенитета. Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции

Политик пообещала избирателям в случае своего избрания изменить экономическую модель Франции, а также добиться формирования новых рабочих мест и увеличения благосостояния страны.По мнению Ле Пен, французы должны быть главными акционерами собственного дома под названием "Франция". Она видит необходимость в укреплении энергетической, продовольственной, медицинской, научной и промышленной независимости.

Ле Пен: Франция готова к первому в своей истории президенту-женщине.

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