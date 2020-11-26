Ле Пен: Франция готова к первому в своей истории президенту-женщине

Политик призвала французов сделать исторический выбор на президентских выборах.

Кандидат в президенты Франции от политической партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что страна готова к первому в своей истории лидеру-женщине. Соответствующее заявление она сделала в рамках своего предвыборного митинга. Мероприятие проводилось на территории города Перпиньян, расположенного на юге государства. Деятель призвала народ сделать исторический выбор и реализовать прецедент.

Женщина в Елисейском дворце - уже одно это стало бы главным изменением на этих выборах…Как будто бы женщина на такое неспособна. Эта ситуация абсурдна, ведь наша страна готова. Это стало бы признаком демократической зрелости. Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции

Напомним, что в настоящее время Ле Пен является одним из лидеров президентской гонки перед первым туром, запланированным на 10 апреля. Женщина объявила французам о том, что 77 лет назад (в апреле 1945 года) француженки впервые получили право голоса на муниципальных выборах. Политик добавила, что до текущего момента кое-что остается неизменным, имея в виду момент, что женщина никогда не управляла республиканской Францией как глава государства.

Марин Ле Пен предостерегла ЕС от "совершения харакири" в виде эмбарго на российскую нефть.

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