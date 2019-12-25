Марин Ле Пен предостерегла ЕС от "совершения харакири" в виде эмбарго на российскую нефть

Во Франции видят риски в европейской энергетической политике.

Кандидат в президента Франции Марин Ле Пен предостерегла Евросоюз от "совершения харакири" в виде эмбарго на российскую нефть. Такое заявление политик сделала в эфире местного телеканала France-2. Она оценила предложение Брюсселя о таком энергетическом ограничении, введенном против РФ.

Попытка с помощью собственного харакири нанести ущерб России - плохой способ. В этом случае наша экономика рискует умереть первой, и похоже, что мы к этому сегодня стремимся. Марин Ле Пен, политик Франции

Напомним, что российский президент утром 24 февраля сообщил о проведении специальной военной операции на Украине. Из-за этого постановления США и ряд других государств ввели против Москвы новые санкции, включая как юридические, так и физически лица. Джо Байден подписал 8 марта указ, запрещающий импорт энергоносителей из РФ, а также новые инвестиции в российский энергетический сектор. Великобритания планирует отказаться от импорта нефти из РФ к концу текущего года.

Путин одобрил закон об отмене НДС для физлиц при инвестировании в золото.

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