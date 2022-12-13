Захарова: Запад разрушает основы цивилизационного порядка

В МИД РФ оценили попытку НАТО "замотать" расследование по "Северным потокам".

Сопротивление стран коллективного Запада международному расследованию диверсий, произошедших в акватории Балтийского моря с российскими трубопроводами "Северный поток" и "Северный поток-2" говорит Москве о тенденции разрушения основ цивилизационного порядка. Соответствующее заявление в эфире радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница пояснила, что по итогу натовскими державами ситуация будет "замотана, как и всегда".

Как это было со Скрипалями, со всеми другими случаями, которые они сначала раздували, а потом заметали под ковер. Всё будет идти таким же путем. Эта тенденция, которая началась не сегодня. Это разрушение даже не международных правовых норм. Ситуация намного более страшная. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ полагают, что речь идет о постепенном разрушение основ миропорядка, который складывался на протяжении столетий. В частности, Мария Захарова, говорит не только о правах, но и об отношении стран к закону, институтам власти, людям, конкретным сферам общественной жизни, этике, морали, нравственности. В Москве полагают, что Запад пытается поэтапно ликвидировать эти постулаты, которые накапливались обществом с опытом.

Захарова об отказе СБ ООН принять резолюцию РФ: нас слышат очень хорошо.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik