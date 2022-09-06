Захарова: Запад получил обратный эффект, пытаясь изничтожить российское общество

В МИД РФ считают, что информационная война консолидировала российское общество.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что Запад получил обратный эффект, пытаясь изничтожить российское общество за счет информационной войны. Соответствующее заявление чиновница сделала на сессии "Многоликость истины: как победить в информационной войне?", проводимой в рамках Восточного экономического форума. Эксперт полагает, что на самом деле коллективный Запад получил обратный эффект, а не тот, к чему стремился.

А какова цель была этой информационной войны? Это уже не только противостояние, это не просто игра мускулами. Давайте говорить честно и открыто: изничтожение нас в различных сферах как общества, как государства, как цивилизации, как культуры, как независимости, свободы, суверенитета. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По словам дипломата, сейчас подтверждается феноменальная консолидация российского общества, вместо того, чтобы достичь результата, который закладывался западными информационными ресурсами. Мария Захарова полагает, что "ставка делалась на это" еще с марта текущего года. Сотрудник ИД РФ напомнила, что основными силами Запада были ресурсы-иноагенты, медиа, которые напрямую или косвенно подпитывались через западные гранты.

Захарова: Россия делала все для предотвращения силового сценария в украинском кризисе.

Фото и видео: Восточный экономический форум

