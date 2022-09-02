Захарова: Россия делала все для предотвращения силового сценария в украинском кризисе

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва сделала все для того, чтобы предотвратить силовой сценарий развития украинского кризиса. Такой информацией чиновница поделилась в рамках своего выступления на просветительском марафоне "Знание".
На протяжении многих лет мы говорили о том, что делаем все для того, чтобы предотвратить сначала скатывание этой ситуации, деградацию, а затем и силовой сценарий.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Дипломат добавила, что Минские договоренности были шансом для киевского режима, однако украинские власти изначально не имели никаких планов по реализации одобренного "нормандским форматом" документа. Мария Захарова напомнила о том, что секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов в интервью для местного телеканала заявил о том, что планов по выполнению минских договоренностей у властей не было.
Захарова: попытки властей Молдавии избавиться от оппозиции не придают им авторитета.
Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"
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