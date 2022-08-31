Захарова: попытки властей Молдавии избавиться от оппозиции не придают им авторитета

В МИД РФ рассказали о политизированном характере преследования оппозиции в республике.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что попытки властей Молдавии "всеми правдами и неправдами" избавиться от оппозиции не придают им авторитета. Соответствующую позицию чиновница огласила в рамках регулярного брифинга с журналистами в Москве. В МИД РФ полагают, что преследование выступающих за выстраивание отношений с РФ политиков республики носит политизированный характер. В России продолжают внимательно следить за внутриполитической обстановкой в регионе, включая следственные и другие процессуальные действия против оппозиции со стороны местных властей.

Это является сугубо внутренним делом республики, однако, когда внимание правоохранительных органов этой страны заточено исключительно на политиках, которые выступают за выстраивание конструктивных отношений с РФ, невольно приходишь к мысли о политическом характере такого преследования. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: РФ рассматривает проход кораблей ВМС США в Тайваньском проливе как провокацию.

Фото и видео: МИД России