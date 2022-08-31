Захарова: РФ рассматривает проход кораблей ВМС США в Тайваньском проливе как провокацию

В МИД РФ считают, что США дестабилизируют обстановку в регионе.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова объяснила, что Москва рассматривает проход кораблей Военно-морских сил США в Тайваньском проливе как провокацию, а также деятельность, которая не способствует укреплению региональной безопасности. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках регулярного брифинга с журналистами в МИД РФ. Дипломаты полагают, что поведение Вашингтона формирует гораздо более сложную и непредсказуемую ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Мы рассматриваем проход 28 августа двух кораблей ВМФ США по акватории Тайваньского пролива как часть цепочки провокаций, направленных на всестороннее сдерживание Пекина, оказание на него дополнительного давления и дестабилизацию ситуации в регионе в целом. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В России считает урегулирование ситуации с тайванем внутрекитайским делом, так как именно власти Пекина имеют право предпринимать соответствующие меры для защиты национальной независимости и территориальной целостности государства.

Захарова: Москва считает безответственными обвинения Черногории в адрес РФ в кибератаках.

Фото и видео: МИД России