Захарова: Москва считает безответственными обвинения Черногории в адрес РФ в кибератаках

В МИД РФ рассказали о реакции Москвы на заявления Подгорицы по атаке на информресурсы местного правительства.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что Москва считает безответственными обвинения властей Черногории в адрес РФ в кибератаках на правительственные информационные ресурсы Подгорицы. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках регулярного брифинга с журналистами.

Мы расцениваем тиражируемые в черногорских СМИ обвинения в адрес России как безответственные и лишенные элементарной логики и как пример политической атрибуции компьютерных инцидентов в стиле в "хайли лайкли". Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: за продвижением антироссийской повестки в зарубежных СМИ стоят огромные деньги.

Фото и видео: МИД России