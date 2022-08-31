Захарова: Москва считает безответственными обвинения Черногории в адрес РФ в кибератаках

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что Москва считает безответственными обвинения властей Черногории в адрес РФ в кибератаках на правительственные информационные ресурсы Подгорицы. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках регулярного брифинга с журналистами.
Мы расцениваем тиражируемые в черногорских СМИ обвинения в адрес России как безответственные и лишенные элементарной логики и как пример политической атрибуции компьютерных инцидентов в стиле в "хайли лайкли".
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Захарова: за продвижением антироссийской повестки в зарубежных СМИ стоят огромные деньги.
Фото и видео: МИД России
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