Захарова: за продвижением антироссийской повестки в зарубежных СМИ стоят огромные деньги

В МИД РФ рассказал, что люди Запада уже не могут "естественно" потреблять ту информацию, которую предоставляют им власти.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что за продвижением антироссийской повестки в зарубежных СМИ среди западной аудитории стоят огромные финансовые ресурсы, так как добровольно потреблять общество подобную повестку уже не способно. Речь идет о новостях, связанных с негативной оценкой российской деятельности и руководства, появляющиеся в информационном мировом поле.

Это те новости, которые не то чтобы вызывают естественный отклик у западной аудитории - западная аудитория уже не может это есть, она не может это потреблять, а ее насильно этим кормят, но только за огромные деньги. То есть за продвижением этой повестки стоят колоссальные финансовые ресурсы и сильнейшие механизмы продвижения. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница добавила, что иностранной публике недавно не интересно, "что там в России", а западное население понимает, что очень часто представляемая властями информация не подтверждается или вовсе противоречит национальным интересам стран.

Захарова рассказала, какие темы обсудят главы МИД России и Ирана.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik