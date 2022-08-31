Захарова рассказала, какие темы обсудят главы МИД России и Ирана

Глава МИД РФ проведет в Москве переговоры с иранским коллегой.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, какие темы обсудят главы МИД России и Ирана. Министры по иностранной политике Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан встретятся в Москве 31 августа. В эфире авторской программы на радиостанции Sputnik. Чиновница напомнила о том, что стороны стараются поддерживать регулярный и интенсивный диалог друг с другом. Мария Захарова пояснила, что ожидается обсуждение специальной военной операции РФ на Украине, а также провокационная деятельность киевского режима и коллективного Запада, сирийское урегулирование, ход проведения переговорного процесса между Тегераном и Вашингтоном по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной сделке, актуальная повестка дня Закавказья, Афганистана и Йемена.

Мария Захарова: США решили " взяться" за Азию.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik