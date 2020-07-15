Мария Захарова: США решили " взяться" за Азию

В МИД РФ считают, что Вашингтон пытается стравить Китай и Тайвань.

США пытаются дестабилизировать ситуацию в азиатском регионе. Соответствующее заявление в эфире авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Соответствующее мнение чиновница привела, комментируя частые визиты американских законодателей и руководителей на остров Тайвань. В Москве уверены в том, что такая деятельность расшатывает изнутри, сталкивают и стравливают и глобально провоцируют регион.

Это их основная задача - дестабилизация ситуации уже в том регионе. В Европе, с точки зрения Вашингтона, дела налажены. … С Европой они вопросы, извините за такое слово, порешали. Теперь нужно браться за Азию, дестабилизировать ситуацию там. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Россия три месяца назад сделала все для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik