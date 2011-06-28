Захарова: Россия три месяца назад сделала все для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

В МИД РФ рассказал о том, что вопрос о том, почему прибытие делегации МАГАТЭ не состоялось ранее, следует адресовать не Москве.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что Москва три месяца назад сделала все необходимое для проведения миссии МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции. Соответствующей информацией чиновница поделилась в эфире авторской программы на радиостанции Sputnik. Она пояснила, что вопросы о том, почему эксперты так и не прибыли на режимный объект, следует задавать на властям РФ.

Все, что было необходимо сделать для миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, было сделано Россией еще 3 июня. Три месяца назад все было согласовано. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова призвала Запад не вести себя самоубийственно в ситуации вокруг ЗАЭС.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik