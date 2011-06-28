Захарова: Россия три месяца назад сделала все для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что Москва три месяца назад сделала все необходимое для проведения миссии МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции. Соответствующей информацией чиновница поделилась в эфире авторской программы на радиостанции Sputnik. Она пояснила, что вопросы о том, почему эксперты так и не прибыли на режимный объект, следует задавать на властям РФ.
Все, что было необходимо сделать для миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, было сделано Россией еще 3 июня. Три месяца назад все было согласовано.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Захарова призвала Запад не вести себя самоубийственно в ситуации вокруг ЗАЭС.
Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все