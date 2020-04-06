Захарова призвала Запад не вести себя самоубийственно в ситуации вокруг ЗАЭС

Она подчеркнула, что речь идет о ядерном объекте.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Запад не вести себя самоубийственно в ситуации вокруг Запорожской АЭС. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 24".

Дипломат отметила, что Россия делает все необходимое для того, чтобы убедить западное общество проявить "если не ответственный подход, то не самоубийственное поведение". Она подчеркнула, что речь идет о ядерном объекте.

А все, что связано с подобными катастрофическими сценариями, всегда затрагивает весь мир. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова назвала обстрелы Запорожской АЭС ядерным терроризмом.

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