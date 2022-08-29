По словам дипломата, миссия МАГАТЭ на станции должна свершиться.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обстрелы Запорожской АЭС ядерным терроризмом. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 1".

По словам дипломата, миссия МАГАТЭ на станции должна свершиться вне зависимости от того, какое деструктивное влияние на нее оказывает киевский режим. Она подчеркнула, что Украина использует ядерный объект в качестве инструмента шантажа и терроризма.

Также Захарова призвала не реагировать на информационные вбросы со стороны Запада, в которых Россию якобы "уломали" согласиться на проведение инспекции ЗАЭС.

Это ложь. Попытки такие именно так представить дело уже имеются, просто я всех заранее предостерегаю относительно того, что именно так будет разворачиваться информационная кампания. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что в мире начинают понимать масштабы кризиса на Украине

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