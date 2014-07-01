Захарова: в мире начинают понимать масштабы кризиса на Украине

Она подчеркнула, что для многих стран ситуация на Украине стала разрушительной.

В мире начинают понимать масштабы кризиса на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьев Live".

Комментируя решение менее трети государств членов ООН присоединиться к антироссийскому заявлению Киева, озвученному в штаб-квартире организации, дипломат отметила, что ставки стали очень высоки. Она подчеркнула, что для многих стран ситуация на Украине стала разрушительной.

Теперь-то все осознали, что это не локальная ситуация, а что западные либеральные диктатуры взялись за передел мира, используя Украину. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова назвала слова Зеленского об убийстве Дугиной новым звеном в цепочке лжи.

Видео: ВКонтакте / Соловьёв LIVE