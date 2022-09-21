Захарова: Запад испытывает шок от решения по референдумам в Донбассе

В МИД РФ рассказали о том, почему Белый дом и Елисейский дворец "смеются" над волеизъявлением граждан Донбасса и освобожденных территорий Украины.

Решение о проведении референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по вопросу о вхождении в состав России воспринимается как мощный голос народа. Соответствующее заявление во время выступления в эфире радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница считает, что страны коллективного Запада предпринимают остервенелые попытки нивелировать, принизить значение данного голосования.

Это не громкая новость последнего дня – это жизнь, это судьба, это борьба, это будущее, это воля, это сопротивление отчаянию. Это не просто набор букв, а это хор, огромный, мощнейший голос людей, который прорвался наконец. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Эксперт пояснила, что риторика Запада по референдумам представляет из себя хорошую мину при плохой игре. Мария Захарова уверена в том, что сейчас Запад испытывает шок. Однако эти страны, по словам пресс-секретаря МИД РФ, прекрасно понимают внутри себя необратимость процесса и собственное бессилие перед волей граждан регионов.

Посмотрите на уровень риторики, которую позволили себе Белый дом, Елисейский дворец и так далее. Как они сказали? "Это ничтожно", "это смешно". Им смешно. Конечно. А я понимаю почему. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: двум членам делегации России не дали визы для участия в Генассамблее ООН.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik