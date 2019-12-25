Захарова: Вашингтон отрицает факт рецессии в экономике США

В МИД РФ рассказали о том, что США отказываются употреблять термин, как раньше делал это со словом "депрессия" в экономике.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Вашингтон отрицает факт рецессии в экономике США, поэтому перестают употреблять данный термин. Такое мнение дипломат высказала в рамках поста в собственном Telegram-аккаунте. Она напомнила, что экономические депрессии в США заканчивались так, что власти просто переставали употреблять данный термин. Аналогичная ситуация происходила и со словом "паника". которое использовалось в контексте экономического кризиса.

Упрямо стоят на своем, спорят со своими же журналистами, мотают головой, злятся, отказываются отвечать на уточняющие вопросы о том, что же тогда "рецессия". Нет слова - нет проблемы. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России обратили внимание на то, что США просто "взяли и отменили слово "рецессия". Мария Захарова рассказала, что термин введен в оборот с конца 30-х годов ХХ века, когда Америка переживала очередную жесткую депрессию. Общественный сговор между политиками, политологами и финансистами позволил стране избавиться от термина "депрессия" ради облегченного - "рецессия".

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Фото: МИД России