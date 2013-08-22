Адмирал Осипов заявил о господстве Черноморского флота в Азовском море

По его словам, корабли и авиация флота продолжают уничтожать критически важные объекты украинских войск.

Черноморский флот (ЧФ) России в ходе спецоперации на Украине завоевал господство в Азовском море. Об этом заявил командующий ЧФ адмирал Игорь Осипов в поздравлении с днем Военно-морского флота РФ.

Он подчеркнул, что также удалось добиться контроля над северо-западной частью Черного моря. По его словам, корабли и авиация ЧФ продолжают уничтожать критически важные объекты украинских войск.

Сегодня воины-черноморцы, проявляя мужество и героизм, успешно выполняют боевые задачи спецоперации на Украине. Игорь Осипов, командующий ЧФ России

Ранее Захарова назвала "одиозными" заявления Киева об уничтожении Черноморского флота.

Видео: Telegram / РИА Новости