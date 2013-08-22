Адмирал Осипов заявил о господстве Черноморского флота в Азовском море

Черноморский флот (ЧФ) России в ходе спецоперации на Украине завоевал господство в Азовском море. Об этом заявил командующий ЧФ адмирал Игорь Осипов в поздравлении с днем Военно-морского флота РФ.
Он подчеркнул, что также удалось добиться контроля над северо-западной частью Черного моря. По его словам, корабли и авиация ЧФ продолжают уничтожать критически важные объекты украинских войск.
Сегодня воины-черноморцы, проявляя мужество и героизм, успешно выполняют боевые задачи спецоперации на Украине.
Игорь Осипов, командующий ЧФ России
Ранее Захарова назвала "одиозными" заявления Киева об уничтожении Черноморского флота.
Видео: Telegram / РИА Новости
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