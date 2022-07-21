Она напомнила о заявлениях замминистра обороны Украины и секретаря СНБО о планах киевского режима.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "одиозными" заявления Киева об уничтожении Черноморского флота. Об этом она заявила на брифинге.

Во вторник, 19 июля, заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил о планах Киева уничтожить Черноморский флот РФ и деоккупировать Крым. Также Захарова напомнила о заявлении секретаря СНБО Алексея Данилова применить по российской территории и Крыму ракеты большой дальности РСЗО HIMARS

Не менее одиозными и агрессивными выглядят заявления Кулебы. Он продолжает грезить несбыточной мечтой о военном поражении России и отвергает даже гипотетическую возможность мирных переговоров. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова выразила уверенность в скором освобождении всей территории ДНР.

Видео: МИД России