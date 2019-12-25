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Захарова: Украина работает по методичкам США, поэтому диалог с ней вести сложно
Сегодня, 10:13
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Захарова: Украина работает по методичкам США, поэтому диалог с ней вести сложно

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В МИД РФ рассказали о сложностях общения между Киевом и Москвой.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что Украина работает по методичкам США, поэтому диалог с Киевом вести Москве сложно. Такими сведениями чиновница поделилась с журналистами в эфире радиостанции Sputnik. Эксперт добавила, что эффективное общение возможно с теми, кто в реальности представляет собственную позицию.

Когда люди только делают вид, что представляют свою сторону и народ, а на самом деле зачитывают материалы, которые им приносят, какой здесь может быть диалог? Он даже может быть, но он не приведет к искомому.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ полагают, что в связке с Вашингтоном Киев на международной площадке ООН неоднократно голосовал против резолюции России о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом.  Захарова добавила, что это происходило из года в год.

Захарова: США сделали все, чтобы японцы забыли бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Теги: мария захарова, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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