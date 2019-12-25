В МИД России сообщили о стремлении Белого дома решить украинский кризис.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп осознает, какую катастрофическую роль власти зи Вашингтона сыграли в трагической ситуации вокруг регионального кризиса на Украине. Соответствующее заявление в комментарии для информационного агентства "ТАСС" сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Мероприятие было организовано на полях Восточного экономического форума в 2025 году. Сотрудница внешнеполитического ведомства находит крайне недальновидным и неправильным поверхностное, неглубокое и даже уничижительное отношение к заявлениям лидера Белого дома относительно необходимости мирного урегулирования конфликта.

И я думаю, что нужно всячески с огромным вниманием и с большой концентрацией и оценивать, и относиться к этим заявлениям президента США в пользу мирного урегулирования. Это важно. И для Соединенных Штатов последних десятилетий, по сути, беспрецедентно. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова заметила, что если человек, который получил второй шанс и выжил после покушения на него, постоянно говорит о необходимости урегулирования ситуации на Украине, то речь идет о том, что глава США действительно стремится с тать частью процесса урегулирования конфликта. В МИД РФ добавили, что при этом самого Дональда Трампа мало что связывает корнями, родством, кровью или культурой с киевским режимом, а у США и Украины нет государственной границы.

Фото: МИД России