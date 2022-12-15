Захарова: США ответят за террористические действия Украины против мирного населения РФ

В МИД РФ оценили преступную поддержку США для киевского режима.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, Вашингтон практически стал стороной украинского конфликта. Соответствующее заявление Мария Захарова сделала в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве. Дипломат отметила, что Белый дом и Пентагон не смогут уклониться от ответственности за те террористические действия, которые Киев проводит в регионе. В частности, речь идет о наведении западных ракет на российские инфраструктурные объекты.

Не получится уклониться от причастности к развязанному киевским режимом террору против мирного населения России и снять с себя ответственность за смерти и разрушения, причиненные американским оружием по американской наводке. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: поставки Киеву систем Patriot повысят риск втягивания США в украинский конфликт.

Фото и видео: МИД России