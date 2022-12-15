Захарова: поставки Киеву систем Patriot повысят риск втягивания США в украинский конфликт

В МИД РФ дипломат оценила новые возможные поставки со стороны США для ВСУ.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что военные поставки киевскому режиму противовоздушных и противоракетных систем Patriot повысят риск прямого втягивания американцев и армии США в украинский конфликт. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве.

13 декабря было анонсировано намерение США предоставить Украине батарею противоракетной обороны Patriot. Ранее многие эксперты, в том числе и за океаном, сомневались в разумности такого шага, который ведет к эскалации конфликта, повышает риск прямого втягивания американской армии в боевые действия. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова оценила работу российской "бюрократии" в истории с Бутом.

Фото и видео: МИД России

