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Захарова: поставки Киеву систем Patriot повысят риск втягивания США в украинский конфликт

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В МИД РФ дипломат оценила новые возможные поставки со стороны США для ВСУ.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что военные поставки киевскому режиму противовоздушных и противоракетных систем Patriot повысят риск прямого втягивания американцев и армии США в украинский конфликт. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве.

13 декабря было анонсировано намерение США предоставить Украине батарею противоракетной обороны Patriot. Ранее многие эксперты, в том числе и за океаном, сомневались в разумности такого шага, который ведет к эскалации конфликта, повышает риск прямого втягивания американской армии в боевые действия.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова оценила работу российской "бюрократии" в истории с Бутом.

Фото и видео: МИД России
 

Теги: patriot, военная помощь, всу, мария захарова, мид, пво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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