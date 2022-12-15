Захарова: поставки Киеву систем Patriot повысят риск втягивания США в украинский конфликт

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что военные поставки киевскому режиму противовоздушных и противоракетных систем Patriot повысят риск прямого втягивания американцев и армии США в украинский конфликт. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве.
13 декабря было анонсировано намерение США предоставить Украине батарею противоракетной обороны Patriot. Ранее многие эксперты, в том числе и за океаном, сомневались в разумности такого шага, который ведет к эскалации конфликта, повышает риск прямого втягивания американской армии в боевые действия.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
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Фото и видео: МИД России
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