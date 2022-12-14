Захарова оценила работу российской "бюрократии" в истории с Бутом

Дипломат обратила внимание на посреднические усилия ОАЭ, на территории которого происходил.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила работу российской "бюрократии" в истории с Виктором Бутом. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

По ее словам, российские госслужащие, поддерживая Бута, выполнили свою работу на уровне высших образцов. Дипломат обратила внимание на посреднические усилия ОАЭ, на территории которого происходил обмен гражданина РФ на осужденную за контрабанду наркотиков американку Бриттни Грайнер. Обмен состоялся 8 декабря в аэропорту Абу-Даби

Мне очень "понравилось". как США отмежевали себя от посреднических усилий этой самой третьей страны, сказав, что ничего такого там не было сделано. Да нет, было. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова рассказала, как МИД РФ учитывает "культуру пранка".

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik