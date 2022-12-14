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Захарова рассказала, как МИД РФ учитывает "культуру пранка"

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По словам дипломата, западные медиакорпорации направляют в МИД по два-три запроса в месяц.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как ведомство учитывает "культуру пранка". Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, западные медиакорпорации направляют в МИД по два-три запроса в месяц, которые подписывают разные люди. Она отметила, что эти запросы приходится верифицировать в российских корпунктах данных СМИ. Также Захарова добавила, что корреспонденты западных СМИ обычно ничего не знают о дальнейшей судьбе комментариев, взятых у представителей ведомства.

Учитывая, что мы живем в мире фейков, подлогов и развитой "культуры пранка", то мы всегда очень осторожно к этому относимся.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова высказалась о замалчивании экологической катастрофы в США.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: культура пранка, мария захарова, мид россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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