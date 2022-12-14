Дипломат отметила, что никакого резонанса эта трагедия не привнесла в международную повестку.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о замалчивании экологической катастрофы в США. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Речь идет о разливе сырой нефти на американо-канадском нефтепроводе Keystone Pipeline. Инцидент произошел на границе штатов Канзас и Небраска. Дипломат считает ситуацию вокруг разлива нефти экстраординарной. Она также отметила, что никакого резонанса эта трагедия не привнесла в международную повестку.

Десятки тысяч баррелей нефти разлились по всей территории этих штатов, этой местности. А где все? Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова ответила на цитату Пугачевой из Евангелия.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik