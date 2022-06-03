Захарова: Россия по-прежнему готова к энергетическому сотрудничеству с Японией

В МИД РФ рассказали о готовности к конструктивным экономическим отношениям с Токио.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова объяснила, что Россия по-прежнему готова к конструктивному энергетическому сотрудничеству с Японией. Такой информацией чиновница поделилась с журналистами во время выступления на регулярном брифинге в Москве.

…Понимая и осознавая ответственность в данной сфере. При этом мы, конечно, вынуждены учитывать при определении дальнейшей судьбы энергетических проектов недружественную позицию Токио. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат подчеркнула, что у российской стороны вызывает сожаление тот факт, что Япония крайне уязвима в вопросе энергетической безопасности вопреки национальным интересам государства. В Москве полагают, что в Токио пошли на поводу у инициаторов западного санкционного антироссийского давления, что привело страну к тому, что многие перспективные планы в области поставок сжиженного природного газа оказываются под угрозой.

Захарова: рассуждения о встрече Зеленского и Путина сейчас не имеют смысла.

Фото и видео: МИД России