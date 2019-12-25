Захарова: Россия не участвует в заседании суда ООН из-за очевидной абсурдности иска

В МИД РФ объяснили свою позицию по заседанию в Гааге.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что Россия не участвует в заседании международного суда ООН в Гааге из-за очевидной абсурдности иска. Такое заявление чиновница сделала на регулярном брифинге в Москве. Она напомнила, что РФ воздержалась от принятия участия в заседании, инициированного по просьбе Киева. В МИД РФ добавили, что стране не дали времени для формирования ответной позиции.

Ввиду очевидной абсурдности украинского иска, явной недостаточности времени, а также по соображениям в том числе и безопасности было принято решение воздержаться. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Российское посольство на территории Нидерландов направило письмо с разъяснением позиции дипломатов, а также с просьбой удалить это дело из списка международного суда. С понедельника 7 марта в Гааге слушается дело по иску Киева о "временных мерах" для прекращения специальной военной операции РФ.

Захарова: ситуация на Чернобыльской АЭС сейчас находится под совместным контролем.

Фото и видео: МИД России