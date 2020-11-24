Захарова: Россия будет выстраивать отношения с США на основе практических шагов Вашингтона

В МИД РФ оценили назначение на место спецпредставителя США по энергетике Амоса Хохштейна.

Россия будет выстраивать отношения с США на основе практических шагов Вашингтона. Такое заявление в комментарии для YouTube-канала "Соловьев Live" сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. Чиновница прокомментировала сведения о назначении нового специального представителя Госдепа по энергетическим вопросам. Гостья программы отметила, что в США и ранее делали множество объявлений, которые после декларативной формы "никуда не шли".

Будем исходить из практических шагов американской стороны. Отвечаем на те недружественные акции, которые предпринимают США в адрес нашей страны. Будем исходить из реалий. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что Москва никогда не закрывала дипломатические двери для американских коллег. При этом РФ готова отвечать на недружественные действия и акции, которые дипломаты фиксируют со стороны США. На конструктивное взаимодействие Россия готова ответить зеркально.

Напомним, что новостной портал Axios сообщил со ссылкой на собственные источники о том, что Джо Байден назначил Амоса Хохштейна, противника проекта "Северный поток - 2", спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам энергетики.

СМИ: в России решили не вводить запрет на экспорт бензина.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE